الرئيس السنغالي اعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.
واكد سال في خطاب للأمة انه "وقعت مرسوما في الثالث من شباط يلغي مرسوم" 26 تشرين الثاني 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط".
وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين، وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
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