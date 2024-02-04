نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية تأكيده أن "الضربات ضد الحوثيين منفصلة عن الرد الاميركي في العراق وسوريا"، مشددا على انه "لا نسعى إلى التصعيد والهجمات رد على ممارسات الحوثيين".
وكشف المسؤول الاميركي بأن "الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لضربات السبت على اليمن في وقت سابق من الأسبوع"، لافتا الى ان "نطاق ضربات السبت كان بحجم ضربات وقعت في ٢٢ كانون الثاني وأصغر من هجمات وقعت في 11 منه".
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية: الضربات ضد الحوثيين منفصلة عن الرد في العراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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