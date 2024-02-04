القيادة المركزية الأميركية اعلنت تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن فجر اليوم

اعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان انه "حوالي الساعة 4 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة ضمن أجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن معد للاطلاق وموّجه ضد السفن في البحر الأحمر".

وتابعت :"حددت القوات الأميركية الصاروخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

واضافت :"سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".