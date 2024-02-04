اعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان انه "حوالي الساعة 4 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة ضمن أجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن معد للاطلاق وموّجه ضد السفن في البحر الأحمر".
وتابعت :"حددت القوات الأميركية الصاروخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
واضافت :"سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة المركزية الأميركية اعلنت تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.