القيادة الوسطى الأميركية: الأهداف باليمن شملت القيادة والتحكم وأنظمة صواريخ وعمليات مسيرات ورادارات ومروحيات

اعلنت القيادة الوسطى الأميركية بأن "الضربات على اليمن تهدف لإضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية"، كاشفة ان "الأهداف شملت القيادة والتحكم وأنظمة صواريخ وعمليات مسيرات ورادارات ومروحيات، كما شملت العديد من مرافق التخزين تحت الأرض".
واكدت القيادة الوسطى الاميركية بأن "الضربات منفصلة عن إجراءات حرية الملاحة التي يتم تنفيذها في إطار عملية حارس الأزهار".
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