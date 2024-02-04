فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بكارولاينا الجنوبية

حقّق الرئيس الأميركي جو بايدن فوزا سهلا وبلا مفاجآت في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبيّة، وفق توقّعات بثّتها قنوات تلفزيونيّة أميركيّة، في اختبار انتخابي هو الأوّل له في سعيه إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية.

ويُعوّل بايدن على قاعدة كبيرة من الناخبين في هذه الولاية المحافظة بجنوب الولايات المتحدة، وقد حقّق فوزا بغالبيّة كبيرة جدا في هذه الانتخابات التمهيديّة أمام مرشّحَين آخرين، استنادا إلى التوقّعات.