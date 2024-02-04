افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بان العاصفة الثلجية لا تزال ترخي بثقلها على منطقة حاصبيا ابتداء من ارتفاع ٩٠٠م وما فوق مع انخفاض في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر صباحا، وظلت جميع طرقات المنطقة سالكة أمام المركبات بإستثناء طريق شبعا كفرشوبا وشبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم فهي مقفلة الا للمركبات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية بسبب تراكم الثلوج وتحولها إلى طبقة سميكة من الجليد .

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انخفاض درجات الحرارة الى ما دون الصفر في حاصبيا والثلوج تساقطت على ارتفاع 900 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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