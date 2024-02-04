سقوط 46 قتيلا على الأقل بسبب الحرائق في تشيلي

أعلن الرئيس التشيلي غابريال بوريتش أن 46 شخصا على الأقل قُتلوا في حرائق الغابات التي تجتاح وسط تشيلي وجنوبها، مضيفا أن هذه الحصيلة موقتة ومرشحة للارتفاع.
وتتوسع رقعة الحرائق في منطقة فالبارايسو السياحية، حيث يقع منتجع فينيا ديل مار الساحلي الشهير.
واكدت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن النيران أتت على زهاء 43 ألف هكتار، خصوصا عند ساحل المحيط الهادئ.
وأعلن بوريتش بعد تحليقه بمروحية فوق المنطقة أن "أربعين شخصا قتلوا في الحرائق وستة آخرين قضوا متأثرين بحروقهم".
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