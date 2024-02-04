شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "المحامين" تبدأ تلقى الطعون والتنازلات فى انتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، والتي من المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء الموافق 5 فبراير الجارى، على أن يجرى الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024، و كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024، كما تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024، وإعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت الموافق 9/3/2024، والإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أكدت من قبل أنها تلقت أوراق 19 مرشحا على منصب النقيب العام، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية المختلفه إلى 255 مرشحًا.