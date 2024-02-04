الطقس اليوم غائم جزئيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية والثلوج على ارتفاع 1300 متر

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن "طقسا باردا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال اليومين القادمين نتيجة منخفض جوي شرق المتوسط ينحسر تدريجيا صباح الثلاثاء ليستقر الطقس بعد ذلك |؟

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار ومن المتوقع ان تشتدّ خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد مع رياح ناشطة أحياناًة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خاصة خلال الليل.

الإثنين: غائم اجمالا و تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا و تكون مترافقة ببرق ورعد مع رياح ناشطة تشتّد أحياناً شمال البلاد لتصل لحدود ال ٥٥ كم/س، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات التي تعلو عن ١٣٠٠ متر مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود لتلامس معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وتتساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء إلى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.