الخارجية الإيرانية: استمرار التحركات الأميركية والبريطانية مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي

دانت وزارة الخارجية الايرانية "الهجمات الأميركية والبريطانية على مدن في اليمن"، مؤكدة انها "انتهاك لسيادة وسلامة أراضيه". وشددت الخارجية الإيرانية على ان "استمرار التحركات الأميركية والبريطانية مغامرة واضحة وتهديد مقلق للسلم الدولي".

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