استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. سويلم يتابع تطهيرات الترع والمصارف بمراكز "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات؛ لمتابعة الاستعدادات الحالية لفترة أقصى الاحتياجات، وأعمال تطهيرات الترع، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإجراءات تحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والبرنامج الزمني لنهو الأعمال.

ووجه سويلم بسرعة نهو الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن نهو الملاحظات الموجهة إليهم، مشددًا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد نهو كل الملاحظات، مع المرور الدوري على كل العمليات الجاري تنفيذها؛ للتأكد من الالتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الاشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ.

ووجه وزير الري بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتَين الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"؛ يستعرض تاريخ النهو المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام، وما تم اتخاذه من إجراءات لنهو الأعمال.

وشدد سويلم على قيام كل الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف؛ بحيث يتم نهو كل الأعمال قبل فترة أقصى الاحتياجات؛ لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للري ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي دون أي ازدحامات، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كل المحطات بكفاءة، والإسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية.

وصرح سويلم بأنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجهودات تحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة وزيادة الاستثمار فيها؛ لزيادة العائد المادي لها، وتفعيل مواد قانون الري الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله، وصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي والسعي لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك.

وشدد سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى والموضحة بالمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣، وصرف المكافأة للمتميزين فقط طبقاً للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي من عدمه، مشيراً إلى أنه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في ما يخص مدى نجاحها في إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والاعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات.