شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر مرتديا زى العمال: نهضة مصر بالعمل والإنتاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، زي العمال، خلال اجتماع أمانات العمال بتحالف الأحزاب، وذلك تقديرا منه لعمال مصر.

وقال "مطر"، خلال كلمته بالاجتماع الذي عقد بمقر حزب إرادة جيل، إن العمل والإنتاج هما السبيل الوحيد والطريق الأفضل والأكثر وضوحا واختصارا للنهوض بمصر ومواجهة أى مشكلات، موجها لأعضاء أمانات العمال برئاسة القيادي العمالي أحمد فاوى الضبع أمين العمال بحزب إرادة جيل ومقرر أمانات عمال تحالف الأحزاب التحية لهم جميعا تقديرا للعمال ودورهم فى نهضة مصر.

وأشار "مطر"، إلي أنه بالعمل ثم الإنتاج سنكون قادرين على أن نواجه أي مشكلات نواجهها، مضيفا :" أدعو أي إنسان مصري أن لا يتوقف عن العمل والإنتاج في أي ظروف".