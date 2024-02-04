الراعي: للتقيد بالـ 1701 من الجانبين الاسرائيلي واللبناني حماية لبلدات الجنوب الحدودية

اشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الأحد في بكركي الى انه "اعتبرنا منذ بداية حرب اسرائيل انها حرب ابادة للشعب الفلسطيني وادناها مرارا ودعينا الى التقيد بالـ 1701 من الجانبين الاسرائيلي واللبناني حماية لبلدات الجنوب الحدودية من القصف والقتل والتهجير، ولم نتوقف يوما عن المطالبة بوقف النار نهائيا والذهاب الى التفاوض والحلول السياسية والدبلوماسية لتثبيت حل الدولتين".

واعتبر الراعي انه "ينتظر من لبنان ان يقوم بدور الوسيط وفق رسالته ولكنه لا يستطيع القيام بهذا الدور بحرمان لبنان من رئيس".