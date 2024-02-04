الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى كان نتيجة خطأ

اكد الجيش الإسرائيلي في بيان "تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى كان نتيجة خطأ".
وفي وقت سابق، اعلن الجيش الاسرائيلي ان "صفارات الإنذار دوت نحو 10 مرات بين المنارة ويفتاح ورمات نفتالي في الجليل خلال ساعة"، داعيا "الإسرائيليين الى الابتعاد عن المنطقة بين المنارة ويفتاح ورمات نفتالي لتعرضها لقصف من لبنان".
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