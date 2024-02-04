وفاة شقيق الزميلة في موقع "الفن" حنان مسالخي

فجعت حنان مسالخي الزميلة في موقع الفن والمذيعة في إذاعة لبنان بوفاة شقيقها أمس هاني مسالخي الذي كان يعاني من مرض الفصام. لمزيد من التفاصيل انقرهنا

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