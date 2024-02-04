الصين تعتزم إطلاق قمرين صناعيين لإنشاء اتصال بين القمر والأرض

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم الصين إطلاق قمرين صناعيين تجريبيين إلى مدار قمري لإنشاء اتصال بين القمر والأرض.

وأوضح مختبر استكشاف الفضاء السحيق الصيني - في بيان صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الأحد - أن القمرين الصناعيين، اللذين يزن كل منهما 61 كجم و15 كجم على الترتيب، سيدوران في تشكيل في المدار حول القمر للتحقق من سلامة التقنيات الجديدة، بما في ذلك أنظمة قياس الملاحة وإرسال الإشارات عالية الموثوقية.

وأضاف أنه سيتم إطلاق القمرين إلى مدار الانتقال بين الأرض والقمر، إلى جانب إطلاق القمر الصناعي "تشيويه تشياو-2" لترحيل الاتصالات بين الجانب البعيد من القمر والأرض، وسيتوقف القمران الصناعيان بالقرب من القمر ويدخلان في مدار قمري إهليلجي.

وأشارت إلى أن القمر الصناعي "تشيويه تشياو-2" سيعمل كمنصة ترحيل للمرحلة الرابعة من برنامج استكشاف القمر الصيني، ليوفر خدمات الاتصالات لبعثات "تشانغ إه-4" و"تشانغ إه-6" و"تشانغ إه-7" و"تشانغ إه-8".