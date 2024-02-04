شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الشيوخ يطالب الحكومة بدعم صغار المنتجين فى المجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السباعي، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن قطاع الزراعة يُمثل ركيزة من أهم ركائز النهضة الاقتصادية، مطالبا بالدعم الحكومي لصغار المنتجين في المجال الزراعي والتيسير عليهم سواء من خلال دعم فني أو لوجيستي لتعظيم القيمة المضافة، لاسيما وأن مصر من أقدم الدول في هذا المجال.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأشار "السباعي" إلي النجاحات الإيجابية التي تحققت مؤخراً في ظل السياسة التصديرية إلا أن هناك لا تزال حلقة مفقودة، متسائلاً عما إذا كان هناك استراتيجية حقيقة لتحديث التصنيع الزراعي وتعظيم الصادرات والفائدة من المنتجات المصرية في ظل ما يحتاجه العالم من مواد غذائية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية.

واستطرد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، قائلاً: "لم نري حتي هذه اللحظة دعم واضح لصغار المنتجين في التصنيع الزراعي".

يشار إلي أن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، قد أشارفى طلب المناقشة إلى أنه في ظل توجه الدولة المصريـة لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فـإن من أهم مصـادر الصادرات المصرية التـي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف "الخولي"، أنه نظراً للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى جميع دول العالم لقارة أوروبا خاصـة لـ قرب المسافة ووجود مستهلك قوى، وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت فى عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات تبلغ 2.8 مليار دولار وبلغت فى عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بإيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار.