صوت الميكروفون ينقطع على نائب.. ورئيس الشيوخ ممازحا: "مش عايز حد يسمعك"

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وقال إيهاب وهبه: من 3 سنوات البنك الأوروبي لدعم الزراعات عملوا مشروع كيفية دعم الصادرات المصرية للسوق الأوروبي وفي الآخر عقد اجتماع وتكلموا عن نتائج هذا المشروع، ووجودا أن تحسين امتثال المحاصيل الزراعية لسلامة الغذاء هي التي تعيق وصول الصادرات الزراعية إلي أوروبا.
وأضاف:" نصدر محاصيل من الممكن أن نصدرها بضعف الثمن حال اتبعنا لسلامة الغذاء، فيما هي الضوابط الخاصة بسلامة الغذاء أو المدة حتى تصل المحاصيل إلي الاتحاد الأوروبي، مطالبا بأهمية وجود هيئة سلامة الغذاء خلال مناقشة الطلب.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
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