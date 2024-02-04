شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حماة وطن: الدولة تستهدف زيادة المحاصيل الزراعية لتحقيق حلم 100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن مجلس الشيوخ يناقش موضوعات وقضايا تلبي احتياجات الوطن والمواطنين، مشيرا إلي أن مناقشة زيادة الصادرات الزراعية يأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف: "الدولة المصرية تسعي لزيادة الصادرات لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، مشيرا إلي صادرات الدولة المصرية في 2022 بلغت 6.5 مليون طن بإيرادات تصل لـ3 مليارات دولار".

وتساءل عن إستراتيجية تساهم في الحفاظ علي الصادرات الزراعية وهل هناك خطة لتنصينع الصناعي؟