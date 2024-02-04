شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: زيادة حجم المساحة المنزرعة خلال 10 سنوات بنسبة 8.5% إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية، مشيراً إلي أن زيادة حجم المساحة المنزرعة من 6% عام 2013، إلي 14.5 % حالياً يعد إنجازا كبيرا، يحسب لجهود القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلى معدلات كبيرة تساهم في الناتج القومي .

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف "أبو شقة" أن مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج لمياه كثيرة وتربة رملية كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية، لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.

ولفت "أبو شقة" إلي أن تصدير الفواكه والمحاصيل تحتاج إلي نقل سريع وهذا يؤكد بأننا نحتاج ان نكون أمام تصنيع نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولا تحتاج الي مياه او اراضي من نوع معين ويمكن زراعة الصبار والتمور بها ، خاصة ان الصبار يعالج 12 مرض مثل الصدفيه.

وتساءل "أبو شقة" لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات علي استثمار محلي اوعلى طريق الـPOT في إنتاج الصبار التمور مشددا علي ضرورة الاستغلال الحقيقي الأراضي الشاسعة ، التي تصلح لزراعه النباتات العشبية التي تدر دخل كبير وتتداخل في المدخلات الطبيه والعلاجيه.

ونوه "أبو شقة" إلي أن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد خاصة واننا قمنا بزراعه مليون و300 نخله لماذا لا نتوسع لماذا لايكون تجفيف للبصل لماذا لانتوسع في تجفيف التين البرشومي.