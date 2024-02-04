اخبار العالم

"رياضة النواب" تناقش مشكلة تهالك بعض الملاعب وانتقادات لشركة المدن.. ووزير الشباب يرد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن " النواب" تناقش مشكلة تهالك بعض الملاعب وانتقادات لشركة المدن.. ووزير الشباب يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع: نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي. 

 

وتابع حسين: رصدنا تهالك المنشآت التي قامت بها شركة المدن، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تماما وساءت حالتها في غضون شهور قليلة.

 

وتحدث وزير الشباب والرياضة، قائلا: النائب دائما علي حق، وأي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، والنائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الإخفاقات فلما لا وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل، وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية.

 

 

684dd458-1016-4588-8e6c-4356ce241569
اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

 


b5ab7524-9bd9-4efd-a4ac-af756fc82fd6
وزير الشباب خلال الاجتماع

b539988f-e535-432b-943d-d2815f525f66
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال الاجتماع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا