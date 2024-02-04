شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش مشكلة تهالك بعض الملاعب وانتقادات لشركة المدن.. ووزير الشباب يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع: نجتمع اليوم لمناقشة صيانة المنشآت الرياضية والشبابية، من واقع دور رقابي مكفول للنواب، وأيضا من اهتمام اللجنة بالطفرة الإنشائية غير المسبوقة في القطاعين الشبابي والرياضي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع الرياضة باعتبارها أحد ركائز الأمن القومي.

وتابع حسين: رصدنا تهالك المنشآت التي قامت بها شركة المدن، وباتت تلك الشركة تسبب إعاقة للعمل والتطور في الشباب والرياضة، وهناك شبهات فساد ببعض الملاعب بالقليوبية التي تهالكت تماما وساءت حالتها في غضون شهور قليلة.

وتحدث وزير الشباب والرياضة، قائلا: النائب دائما علي حق، وأي طلب للإحاطة نمنحه الأولوية القصوى، والنائب شريك حقيقي في تطوير الأعمال الخاصة بالرياضة، ولو كان هناك بعض الإخفاقات فلما لا وسط كم مهول من الأعمال والمهام التي ننجح فيها بالمقابل، وأي صناعة تتأثر بالظروف الاقتصادية.