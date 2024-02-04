شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات برلمانية بالشيوخ عن خطة الحكومة لزيادة الصادرات من الأعشاب والتمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، مطالبات للحكومة إعلان خططها لزيادة الصادرات الزراعية من الأعشاب الطبية والتمور.

وقالت النائبة نادية مبروك، إن مصر من أوائل الدول التي تنتج التمور، وتنتج ما يزيد عن مليون طن وتصدر 300 ألف طن فقط، مشيرا إلي أن السبب الرئيسي في تراجع الصادرات من التمور بسبب أننا نزرع تمور قديمة، متسائلة عن خطة الحكومة لتطوير زراعة التمور.

وتساءلت عن الأعشاب الطبية، قائلة: "ما هي خطة الحكومة لتصدير الأعشاب الطبية لأنها تدير دخلا كبيرا".

فيما أوصى النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بعدد من التوصيات الموجهة لوزير الزراعة بشأن زيادة واردات مصر من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وطالب "الهضيبي" بضرورة استهداف أسواق جديدة في القارة الإفريقية والانفتاح على القارة بشكل أوسع، خاصة وأن وزير الزراعة توجه إلى عدة دول إفريقية ؛ أنجولا تنزانيا كوت ديفوار.

وشدد علي أهمة مراقبة المحصول بداية من قطف الثمار حتى وصولها للأسواق، مع إلزام الحجر الصحي بالالتزام بمعايير السلامة والصحة للمنتجات الزراعية، أيضًا التعاقد مع خطوط ملاحية ومراكب شحن مبردة لتوصيل البضائع بصورة جيدة، مع توفير رسوم الشحن.