شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يوجه بالبحث فى الأثر التشريعى لإزالة العقبات بالقطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللجان النوعية والنواب بالبحث في الأثر التشريعي حال وجود عقبات تشريعية تحتاج إلي الإزالة في القطاع الزراعي أو القطاعات المختلفة، قائلاً: "من يجد أثناء البحث عقبات تشريعية تحتاج إزالة هذا دورنا فليتقدم، ويقترح ما يراه، ونرفعه لكي يصدر به الأداة القانونية المناسبة".

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف "عبد الرازق" أن هذه النظرة ربما توفر الكثير علي الأجهزة التنفيذية، مشيراً إلي أن هذا دور المجلس النيابي لدفع العمل الجاد.

ويأتي حديث رئيس المجلس تعقيبا علي النائب علاء جاد، الذي شدد علي أهمية التدخل التشريعي للحد من الإجراءات الروتينية التي تعوق اتخاذ القرارات الجادة، وتسهيل التصدير، قائلا: الموظف لديه عذره، أمامه إجراءات وقوانين لم تعدل منذ 60 سنة وقوانين، ويخشى أن يتساءل أمام النيابة .. فبيقول بناقص المشروع".

يشار إلي أن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، قد أشارفى طلب المناقشة إلى أنه في ظل توجه الدولة المصريـة لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فـإن من أهم مصـادر الصادرات المصرية التـي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف " الخولي"، أنه نظراً للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى جميع دول العالم لقارة أوروبا خاصـة لـ قرب المسافة ووجود مستهلك قوى، وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت فى عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات تبلغ 2.8 مليار دولار وبلغت فى عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بإيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار



رئيس مجلس الشيوخ



المستشار علاء الدين فؤاد



خلال الجلسة