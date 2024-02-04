شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للشيوخ: كل دولار يأتى من الخارج يدخل البنك المركزى يعاد استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، على كلمة أحد أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عوائد مصر من الصادرات الزراعية، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وقال "فؤاد" :" كل الحاصلات الزراعية أو أي عائد لمصر من الدولار يدخل علي البنك المركزي ثم يعاد صرفه من خلال استيراد احتياجات مصر"، مضيفا :"كل الدولار يجي من التصدير يعاد استخدامه".

وحاول النائب مرة ثانية التحدث إلا أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قاطعه قائلا :" أخذت فرصتك كاملة والحكومة عقبت".

يشار إلي أن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، قد أشارفى طلب المناقشة إلى أنه في ظل توجه الدولة المصريـة لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فـإن من أهم مصـادر الصادرات المصرية التـي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة، عالميا، المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف " الخولي"، أنه نظراً للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر، والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى جميع دول العالم لقارة أوروبا خاصـة لـ قرب المسافة ووجود مستهلك قوى، وفي ظل منافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بلغت فى عام 2022 نحو 4.4 مليون طن بإيرادات تبلغ 2.8 مليار دولار وبلغت فى عام 2023 نحو 5.5 مليون طن بإيرادات تبلغ 3.5 مليار دولار.