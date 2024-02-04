شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل لـ"الشيوخ": تطوير الموانئ والطرق لدعم الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، خطة الوزارة وما نفذته بشأن تطوير الموانئ والطرق من أجل دعم زيادة الصادرات الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف:" يتم تطوير المواني البحرية والبرية والأنشطة اللوجستية من أجل زيادة مصر ودعمها في ملف زيادة تصدير المحاصيل الزراعية" مضيفا :" بشأن المحاصيل الزراعية سريعة التلف فإنه لا يكون من خلال البحر أو عن طريق المواني والطيران لكن مناطق الإنتاج ذاتها ولذلك تم عمل خطة شبكة قومية للطرق".

وتابع:" وزارة النقل تنفذ كل المطلوب منها في كل الاتجاهات ومن أجل الوصول إلي أسواق أوروبا لأن أوروبا سوق كبير وقد تضاعف عبر السنوات السابقة".

وأوضح أنه بشأن مجال النقل تم عمل خط أحد موانئ لايطاليا، كما تم إجراء تعديلات تشريعية لتدخل مصر اتفاقية فيينا التي سهلت علينا أمور كبيرة، كما تم عمل توأمة بين الجمارك الإيطالي والمصرية" مشيرا إلي أنه تم عمل مشروعات ليكون لدينا سفينة تنفذ رحلة باستمرار تحمل 80 حاوية وذلك في اتجاه لتشجيع الحاصلات الزراعية".

وأشار إلي أنه يتم التواصل مع المجلس التصديري لزيادات الشحنات وهو ما يتم العمل عليه مع الجانب السعودي والخليج بوجه عام".