النشرة: سقوط قتيل وجريحة نتيجة اصطدام صهريج لنقل الغاز بمحطة محروقات عند مفرق مقنة بالبقاع

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن "اصطدام صهريج لنقل الغاز في محطة بنزين على الطريق الدولية عند بلدة مقنة في البقاع الشمالي مما ادى انفجار الصهريج وسقوط قتيل في العقد الثالث من العمر فيما نقلت والدته الى مستشفى دار الامل بحالة حرجة نتيجة حروق بالغة.

كما ادى الحادث الى اشتعال منزل بالقرب من المحطة.