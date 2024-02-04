افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن "اصطدام صهريج لنقل الغاز في محطة بنزين على الطريق الدولية عند بلدة مقنة في البقاع الشمالي مما ادى انفجار الصهريج وسقوط قتيل في العقد الثالث من العمر فيما نقلت والدته الى مستشفى دار الامل بحالة حرجة نتيجة حروق بالغة.
كما ادى الحادث الى اشتعال منزل بالقرب من المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط قتيل وجريحة نتيجة اصطدام صهريج لنقل الغاز بمحطة محروقات عند مفرق مقنة بالبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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