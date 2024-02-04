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النشرة: سقوط قتيل وجريحة نتيجة اصطدام صهريج لنقل الغاز بمحطة محروقات عند مفرق مقنة بالبقاع

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افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن "اصطدام صهريج لنقل الغاز في محطة بنزين على الطريق الدولية عند بلدة مقنة في البقاع الشمالي مما ادى انفجار الصهريج وسقوط قتيل في العقد الثالث من العمر فيما نقلت والدته الى مستشفى دار الامل بحالة حرجة نتيجة حروق بالغة.

كما ادى الحادث الى اشتعال منزل بالقرب من المحطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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