النشرة: الجيش الاسرائيلي يمشط المنطقة المحيطة بموقع بياض بليدا بالتزامن مع تشييع عناصر حركة امل في البلدة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش الاسرائيلي يمشط المنطقة المحيطة بموقع بياض بليدا بالتزامن مع تشييع عناصر حركة امل في البلدة". كما اطلق الجيش الإسرائيلي قذيفتي مدفعية بالقرب من موكب التشييع. هذا وشيعت حركة أمل اثنين من عناصرها مصطفى ضاهر وعلي خليل بحضور ومشاركة ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب اشرف بيضون. ونواب الحركة ووفد من حزب الله وفاعليات سياسية واجتماعية وبلدية واختيارية وقيادية في الحركة.

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