فياض في تونس للمشاركة في الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه من 5 إلى 7 شباط

وصل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض على رأس وفد رسمي الى تونس العاصمة للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه، وقد حُظي بإستقبال رسمي في صالون الشرف في المطار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي على رأس وفد من الوزارة، ومن سفير لبنان في تونس طوني فرنجية .

هذا وتحتضن تونس الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه تحت شعار "معا نحو الاعتدال في الاستعمال المشترك للمياه" بحضور ثلة من وزراء بلدان البحر الأبيض المتوسط وذلك خلال الفترة الممتدة من ٥ إلى ٧ شباط 2024 .

ويُعد المنتدى المتوسطي للمياه منصة فريدة من نوعها حيث يجتمع الفاعلون الرئيسيون في القطاع لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة التحديات المتعلقة بإدارة المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث ستركز هذه الدورة الخامسة على مواضيع مهمة مثل التأقلم مع التغيرات المناخية، والإدارة المتكاملة لموارد المياه والتجديد التكنولوجي والحلول المستدامة لضمان مستقبل أكثر مرونة في مجال المياه.

ويشارك في هذه الدورة الخامسة العديد من الخبراء وصانعي القرار والمهنيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من منطقة البحر الأبيض المتوسط بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للمياه.

وسيشارك ايضا فياض في الطاولة المستديرة التي ستضم الوزراء المشاركين في المؤتمر حيث سيلقي كلمة تتناول "اعلان تونس " الذي سيصدر عن المؤتمر.

كما وسيلقي الكلمة الافتتاحية في الحلقة الدراسية التي ستتناول مواضيع الطاقة والغذاء والمياه والبيئة .

وسيعقد فياض على هامش المؤتمر سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد الوزراء والمسؤولين .