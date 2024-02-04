رئيس القيادة اليمني: يؤكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة دولته المستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، موقف بلاده الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى باربرا ليف، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفين فايجن، حيث بحثا تداعيات الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على الأمن والسلم الدوليين، وأهمية مضاعفة الجهود من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإغاثية التي تشتد حاجة ملايين الفلسطينيين اليها في الأراضي المحتلة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

كما تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والدعم الأمريكي المطلوب على كافة المستويات بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، حيث استعرض العليمي مستجدات الوضع اليمني بما في ذلك مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تداعيات الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن على الأوضاع المعيشية للشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية دعم الحكومة اليمنية لفرض سيطرتها على كامل التراب الوطني تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 2216 باعتباره خارطة طريق مثلى لنزع سلاح الميليشيات، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.