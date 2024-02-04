الخارجية اللبنانية تعرب عن عميق قلقها لقصف سوريا والعراق وتأسف لانتهاك أمن وسيادة البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن عميق قلقها من القصف الذي تعرضت له سوريا والعراق، معبرة عن أسفها لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد أن موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، مشيرة إلى أنها سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أمريكيين متواجدين على أراضيه.

ودعت الوزارة إلى ضبط النفس، واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، مشيرة إلى أن لبنان سبق أن حذر مرارا الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع.

وطالبت الوزارة بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بهدف التوصل الى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.