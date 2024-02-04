شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ يتساءلون عن خطة الدولة لمواجهة معوقات زيادات الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هانى سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن قطاع الزراعة يتطلب أن يكون هناك رؤية واضحة وسياسية واضحة في هذا الأمر.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف :" نسمع أرقام عن حجم المحاصيل الزراعية ولكننا نريد الحجم الحقيقي للتصدير، كما نريد أن نعرف عن الزراعات التي من الممكن أن نزيد من حجم صادرتها، ونريد أن نعرف المعوقات الرئيسية التي تحول دون التوسع في زيادة الصادرات وخطة الدولة لمواجهة هذه المعوقات.

وفيما يتعلق بالتصنيع الزراعية، قال:" يجب أن يكون ضمن الأولويات وأن يكون له سياسة واضحة.

بدوره قال النائب صالح سلطان، نشجع التصدير لكننا نتساءل عن خطط التوسع في الرقعة الزراعية، مشيرا إلي أن هناك مياه جوفية يجب أن نستفيد منها في زيادة الزراعة.

وقال:" واحة سيوة يتم استخراج المياه منها ورميها في الصحراء، مطالبا الحكومة الاستفادة من المياه الجوفية".

وقال النائب عبد الخالق عياد إن النشاط الصناعي هو الذي يصنع وطن، مشيرا إلي أنه من الناحية الاقتصادية، مشددا علي أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي، موجها الشكر إلي قطاع الزراعي، موجها رسالة إلي وزير الزراعة قائلا :" كيف نساعدك ليعود نشاط الزراعة إلي المركز الأول".