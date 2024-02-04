عبدالسلام: قرارنا بمساندة غزة ثابت ومبدئي وليس من السهل تدمير القدرات اليمنية العسكرية

اشار رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام الى ان استمرار العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا لن يحقق للمعتدين أي هدف، بل يزيد من مآزقهم ومشاكلهم، واكد بان قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر بأي اعتداء.

وشدد عبدالسلام على انه ليس من السهل تدمير القدرات اليمنية العسكرية وقد أعيد بناؤها في ظل سنوات حرب قاسية، وعوضا عن التصعيد وإشعال جبهة جديدة في المنطقة على أميركا وبريطانيا الانصياع للرأي العام الدولي المطالب بوقف العدوان على غزة.

واكد عبدالسلام بان الغارات العدوانية سواء على بلدنا أو على العراق وسوريا ستزيد من كراهية الشعوب وتوحدها ضد الوجود الاستعماري الأمريكي في المنطقة.