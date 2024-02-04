محافظ الإسكندرية: الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وحليفا استراتيجيا مهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: الخليج 365

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وحليفا استراتيجيا مهما.

وأضاف الشريف أن العلاقات بين البلدين شهدت ازدهارا كبير خلال الفترة الماضية، وفي الإسكندرية خاصة التي تربطها اتفاقيات وعلاقات ثنائية بعدد من المدن والمقاطعات الصينية.

جاء ذلك خلال احتفال القنصلية العامة لدولة الصين في الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، بعيد الربيع الوطني ورأس السنة الصينية، بحضور أبناء الجالية بالمحافظة وسفير الصين بالقاهرة، "لياو لي تشيانغ"، والقنصل العام الصيني بالإسكندرية "يانغ يي"، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى عدد من الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين في الإسكندرية، فضلا عن تطور العلاقات بين الجانبين خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية حيث تتواجد العديد من الشركات الصينية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب وبالمنطقة الحرة في المحافظة.

وأكد المحافظ أن البلدين لديهما تاريخ متشابه مما ساعد ذلك في المزيد من الترابط بين الشعبين، كما أن الدولتين تربطهما الكثير من أوجه التعاون الاجتماعي والثقافي.

وهنأ محافظ الإسكندرية، الجانب الصيني بمناسبة عيد الربيع الوطني (عام التنين) ورأس السنة الصينية.

من جانبه قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو لي تشيانغ، إن العلاقات الصينية المصرية حققت قفزة تنموية شاملة تحت القيادة الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج.

وشهد الاحتفال عدد من الفقرات الفنية الخاصة بالعيد الصيني قدمها عدد من أبناء الجالية بجانب مجموعة من الشباب المصري الدارسين للغة الصينية، منها فقرات غنائية وموسيقية وعرض جانب من أبرز العادات الشعبية الصينية وتبادل الإهداءات.