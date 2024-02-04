شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مرحلة جديدة من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن بدء مرحلة جديدة من مراحل الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" للسيدات بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد. وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن البرنامج يأتي تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، لصقل وتنمية المهارات القيادية والإدارية لدى السيدات في جميع المحافظات وتأهيلهن للمشاركة الفعالة والحقيقية في تنمية مجتمعاتهن. الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

المشاركين فى برنامج الدفعة التانية لبرنامج المرأة تقود فى المحافظات

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز