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بدء مرحلة جديدة من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن بدء مرحلة جديدة من مراحل الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" للسيدات بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن البرنامج يأتي تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، لصقل وتنمية المهارات القيادية والإدارية لدى السيدات في جميع المحافظات وتأهيلهن للمشاركة الفعالة والحقيقية في تنمية مجتمعاتهن.

 

425567051_789903836512016_2017459371993168336_nالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

 

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المشاركين فى برنامج الدفعة التانية لبرنامج المرأة تقود فى المحافظات

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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