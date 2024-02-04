بيضون ممثلاً بري في تشييع بليدا: لن يستطيع العدو كسر إرادة الجنوب وستبقى مخرزاً في عينه

اكد النائب اشرف بيضون أن "شهر شباط هو شهر التضحية والوفاء وسقوط الهيمنة الصهيونية، واليوم بعد مرور أربعة عقود، ها هي أمل من جديد تشيّع اليوم قمرين شهيدين في بلدة بليدا، بطلين ارتقيا بدمائهما الزكية في سبيل الدفاع عن أرض الجنوب ولبنان لتسقط الآلة الصهيونية ويُكسر جبروت الآلة الغاشمة".

وخلال القائه كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال تشييع حركة "أمل" مصطفى عباس ضاهر وعلي خليل محمد في بلدة بليدا الجنوبية، قال: "أن زهر ربيع بليدا جاء باكراً فأينعت أشجار لوزه بطولة وشهادة على مدار هذا الخط الكربلائي"، مضيفا: "ونحن على مقربة من عدو غاشم على الحدود مع فلسطين نقول لهذا العدو المغتصب أنه لن يستطيع كسر إرادة الجنوب وستبقى مخرزاً في عين العدو وستنتصر كما انتصر الدم على السيف في كربلاء".