وفد من المكتب التربوي في "التيار الوطني" زار هيئة قضاء عكار للاطلاع على أوضاع المعلمين

زار وفد من المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر" ضمّ رئيس المكتب النقيب رودولف عبود ومنسّقي القطاعات الخاص والرسمي والمهني، هيئة قضاء عكار في التيار، حيث استقبلهم منسّق القضاء علاء مخول وعدد من الاساتذة المنتسبين والناشطين في مكتب هيئة القضاء، حيث جرى التداول في شؤون المعلّمين.

وتأتي الزيارة ضمن جولات الوفد في المناطق للاطلاع على أوضاع المعلمين وتفعيل دورهم وعملهم.