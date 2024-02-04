اشار وزير الخارجية الايراني حسين امیر عبد اللهیان الى اننا "ندين بشدة الهجمات العسكرية الأميركية والبريطانية على اليمن، والاعتداء الأميركي على العراق وسوريا". واوضح عبد اللهيان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "في لقائي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قلت بوضوح: إن استمرار الحرب ليس هو الحل، لا تختبروا غضب المنطقة. إننا نعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان لوزير خارجية بريطانيا: لا تختبروا غضب المنطقة ونحن نعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين هو أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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