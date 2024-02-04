السعودية ومصر تناقشان توثيق التعاون الإعلامي

عقد وزير الإعلام سلمان الدوسري، والوفد المرافق له، لقاء في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مصر مع رئيس المجلس، كرم جبر، وأعضاء المجلس.

وجرت، خلال اللقاء، مناقشة توثيق التعاون الإعلامي القائم بين المملكة ومصر، وسبل تطوير العمل المشترك، بما يحقق تكامل الجهود، ويلبي التطلعات، ويعزز العلاقات بين البلدين.

وعقد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مؤتمرا صحفيا، أكدا خلاله دور الإعلام في تعزير العلاقات بين البلدين، وتدعيم كل صور التعاون في جميع المستويات الإعلامية.