بايدن يهزم الديمقراطيين في كارولينا الجنوبية

هزم بايدن الديمقراطيين الآخرين الذين حظوا بفرصة طويلة في الاقتراع في ولاية كارولينا الجنوبية، بما في ذلك النائب عن ولاية، مينيسوتا دين فيليبس، والمؤلفة ماريان ويليامسون، وفاز بجميع المندوبين الديمقراطيين في الولاية، البالغ عددهم 55 واستثمرت حملة إعادة انتخابه بكثافة في زيادة نسبة الإقبال، فيما اعتبرته اختبارًا لجهودها لحشد الناخبين السود، وهم كتلة ديمقراطية رئيسية محورية في فرص بايدن في مباراة العودة المحتملة في نوفمبر ضد الرئيس السابق دونالد ترمب.

تحدي ترمب

وقال بايدن في بيان: «في عام 2020، كان الناخبون في ساوث كارولينا هم الذين أثبتوا خطأ النقاد، وبثوا حياة جديدة في حملتنا، ووضعونا على طريق الفوز بالرئاسة»، «الآن في عام 2024، تحدث شعب كارولينا الجنوبية مرة أخرى، وليس لدي أدنى شك في أنك وضعتنا على الطريق نحو الفوز بالرئاسة مرة أخرى -وجعل دونالد ترمب خاسرًا- مرة أخرى».

وأعلنت وكالة (AP) فوز بايدن في الساعة (7:23) مساء السبت، بناءً على تحليل نتائج التصويت الأولية التي تظهر تقدمه الحاسم في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الولاية.

ويأتي هذا النصر بعد أن قاد الرئيس جهود اللجنة الوطنية الديمقراطية لجعل ساوث كارولينا تحتل المركز الأول في الانتخابات التمهيدية للحزب، مشيرًا إلى أن سكان الولاية أكثر تنوعًا عرقيًا، مقارنة بالولايتين التقليديتين اللتين حصلتا على المركز الأول في البلاد، أيوا ونيو هامبشاير، وهما بأغلبية ساحقة بيضاء.

ودفع بايدن من أجل تقويم انتخابي متجدد سيشهد احتلال ولاية نيفادا المركز الثاني، حيث ستعقد انتخاباتها التمهيدية يوم الثلاثاء، وينقل الأمر الجديد أيضًا الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة كبيرة ومتنوعة، إلى 27 فبراير، قبل تصويت الولايات الواسعة في 5 مارس، والمعروف باسم الثلاثاء الكبير.

دعم السود

وقد دأب كل من بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي أول امرأة سوداء وأمريكية آسيوية تتولى هذا المنصب، على شكر الديمقراطيين في كارولينا الجنوبية على دعمهم، وكان بايدن يسافر في نهاية هذا الأسبوع إلى كاليفورنيا ونيفادا وقال الرئيس خلال حملته الانتخابية في الولاية الأسبوع الماضي إن ولاية كارولينا الجنوبية كانت «السبب وراء خسارة دونالد ترمب».

وفي وقت سابق قال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية خايمي هاريسون: «نعلم جميعًا أننا، بسبب لوننا هذا، نحن وأجدادنا، لم نتمكن دائمًا من التصويت هنا».

وقد أدرج الناخبون السود الذين تمت مقابلتهم خلال فترة التصويت المبكر الأخيرة مجموعة من الأسباب لدعم بايدن، بدءًا من تعيينه حقوقيين سود وأقليات أخرى في المحاكم الفيدرالية، وردد البعض تحذيرات بايدن من أن ترمب سيهدد الديمقراطية، بينما يواصل نشر الأكاذيب القائلة إن انتخابات 2020 قد سُرقت.

وقالو: «لا يمكننا أن نعيش مع زعيم من شأنه أن يحول هذا إلى دكتاتورية، لا يمكننا أن نعيش في مكان ليس ديمقراطيًا، وقال لاجويا بروتون، صاحب شركة صغيرة في كولومبيا يبلغ من العمر 42 عامًا: «سيكون ذلك بمثابة سقوط لأمريكا؛ لذا فإن تصويتي مع بايدن، لقد كان الأمر مع بايدن وسيظل مع بايدن».

ولاية كارولينا الجنوبية

- جمهورية بشكل موثوق.

- %26 من سكانها هم من السود.

- في الانتخابات العامة لعام 2020، شكل الناخبون السود 11% من الناخبين الوطنيين.

- أيد 9 من كل 10 من الناخبين السود بايدن، وفقًا لـ(AP VoteCast)، وهو استطلاع موسع لناخبي تلك الانتخابات.

- يتمتع بايدن فيها بعلاقات عميقة مع المؤيدين والمانحين منذ فترة طويلة.

- حصل بايدن على المساعدة من نائب ولاية كارولينا الجنوبية منذ فترة طويلة، جيم كليبيرن، الذي أيده عام 2020.