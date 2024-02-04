كندا تقرر فرض عقوبات على المستوطنين الذين يحرضون على العنف بالضفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد، قولها إن بلادها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف بالضفة الغربية.

كذلك أشارت جولي إلى أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على زعماء حركة حماس وذلك بعد أن اتخذت واشنطن إجراء مماثلا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، الخميس الماضي، إنها فرضت عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف في الضفة الغربية، وفق ما أوردت "العربية" في بيان عاجل.

سبق وأن قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.

ولفت إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأمريكيين.

وأكد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات.