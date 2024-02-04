وزير الخارجية الإيراني لنظيره البريطاني: أنتم لا تريدون مواجهة غضب المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، إن طهران تعتبر أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين من أمن المنطقة.

وأكد عبد اللهيان لنظيره البريطاني أن استمرار الحرب ليس هو الحل، مشددا على أن كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا لا يريدون اختبار غضب المنطقة.

وأعرب عبد اللهيان عن إدانة إيران للهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والعدوان الأمريكي على العراق وسوريا.

وكانت بريطانيا والولايات المتحدة بدأتا في عملية عسكرية تستهدف المواقع التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، عقب استهداف الجماعة لعدد من السفن التجارية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

كما شنت الولايات المتحدة غارات جوية على عدد من المواقع للفصائل المسلحة الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا؛ ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة "البرج 22" في الأردن.