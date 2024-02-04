"المؤتمر": اجتماعات مكثفة للحزب لمناقشة الملف الاقتصادى للحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - يعقد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، اجتماعات مكثفة بحضور كافة أعضائه لمناقشة عدد من الملفات الهامة لعرضها على الحوار الوطني.

ويأتي الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني على رأس الملفات التي يناقشها الحزب وذلك من خلال وضع مقترحات شاملة لتوطين الصناعة والاهتمام بالاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح الحزب أن الخروج الآمن من الأزمة يتطلب فى المقام الاول النهوض بالصناعة والزراعة ودعم المشروعات الصغيرة، والقضاء على السوق السوداء.

وأشار الحزب، إلى أن المواطن شريك أساسي للدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، فالمواطن يعتبر الركيزة الأساسية خلال هذه المرحلة والرهان دائما يكون على وعى المواطنين للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية الراهنة.