وزيرة الخارجية الكندية: كندا ستفرض عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية وقادة حماس

اعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية وعقوبات جديدة على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".

واوضحت جولي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية اليوم، إن بعض المستوطنين "ستُفرض عليهم عقوبات... وسنفرض كذلك عقوبات جديدة على قادة حماس". وأضافت بينما كانت تتحدث من أوكرانيا "نعمل بجد على ذلك... وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا وأتطلع إلى إصدار إعلان قريبا".

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن يوم الجمعة أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.

وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراء مماثلا، إذ فرضت يوم الخميس عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.