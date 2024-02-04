شكرا لقرائتكم خبر الجامعة العربية تعزز تعاونها مع الصحة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة المستشار خميس البوزيدي إلى ضرورة إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها من خلال زيادة وعي الأفراد في جميع دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تعزز تعاونها مع الصحة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.