الجامعة العربية تعزز تعاونها مع الصحة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت جامعة الدول العربية حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التصدي للأمراض غير المعدية من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، فضلا عن القرار الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض 2013 وما تضمنه من دعوة لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية. وأشار مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة المستشار خميس البوزيدي إلى ضرورة إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها من خلال زيادة وعي الأفراد في جميع دول العالم.

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