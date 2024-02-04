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بايدن للكونجرس: إذا لزم الأمر سأوجه بتنفيذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى مجلس النواب "الكونجرس"، اليوم الأحد، إن الضربات في سوريا والعراق استهدفت مقارا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له.

وأكد بايدن في رسالته للكونجرس، أنه إذا لزم الأمر فإنه سيوجه بتنفيذ تدابير إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني والأفراد والمرافق التابعة له.

وأوضح بايدن أن الضربات الأمريكية في سوريا والعراق نفذت بطريقة تَحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وكانت الولايات المتحدة شنت غارات جوية على 85 هدفا في 7 مواقع تابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا؛ ردا على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة "البرج 22" في الأردن.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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