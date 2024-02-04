شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: حل أزمة الدواء في الرقابة على التجار وشركات الأدوية والصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة تم توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصري ورئيس هيئة الشراء الموحد، موضحة أن الطلب بسبب النقص في الأدوية وبشكل خاص أدوية الأمراض المزمنة من السكر والضغط والأورام وبنج الأسنان.

وأضافت راوية مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك نقص في مستلزمات الأدوية وهناك زيادة في "قوائم الانتظار" لأكثر من 6 شهور، موضحة أن نقص الدولار كان هو التبرير على نقص الأدوية في السوق الدواء في مصر، مشيرة إلى أن قلة توفير الدولار يوثر على عملية الاستيراد في كل القطاعات.

وتابعت: "أننا نحتاج سرعة في اتخاذ القرار للتعامل مع أزمة نقص الدواء في السوق المصري"، مشيرة إلى أن حل أزمة الدواء يمكن في الرقابة على التجار وشركات الأدوية والصيدليات وكل شخص يتم تداول الأدوية من خلاله للشارع.