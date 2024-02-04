شكرا لقرائتكم خبر طالبان: ننصح النساء ولا نعتقلهن بسبب الحجاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، إن النساء لا يحتجزن في البلاد بسبب الحجاب، وأضاف أن معلومات الأمم المتحدة بشأن اعتقال النساء في البلاد خطأ.

وقال لموقع طلوع نيوز «نفت وكالات الأمن هذا أيضا، مشيرة إلى عدم حدوث واقعة مثل تلك، في البداية جرى تقديم النصح لبعض النساء اللائي كن يشجعن الناس على عدم ارتداء الحجاب، ونتيجة لذلك أخذن إلى قسم الشرطة ثم جرى الإفراج عنهن، ولم يتم سجن أو احتجاز أحد».

وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة الجمعة الماضي عن قلقهم العميق بشأن تقارير عدة تفيد بأن عشرات النساء والفتيات في أفغانستان يحتجزن بشكل تعسفي ويتعرضن لمعاملة سيئة منذ أوائل يناير بناء على مزاعم بانتهاك قواعد الزي الخاصة بالنساء التي حددتها طالبان».

ودعا خبراء الأمم المتحدة أفغانستان إلى الامتثال لالتزامات أفغانستان الدولية بحقوق الإنسان، بما في ذلك المنصوص عليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على دعم مبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز وسيادة القانون.