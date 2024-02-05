شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موازنة النواب: الحكومة اتخذت إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تأمين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي انخفاض الغلاء ومعدلات التضخم خلال السنة الحالية والقادمة حتى يحقق البنك المركزي المستهدف من خفض معدلات التضخم.

وأضاف فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الحكومة اتخذت إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم، موضحا أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية الحكومة تحركت في السلع التي تمس حياة البسطاء وتم خفض أسعار اللحوم والدواجن بحوالي 15% والخفض تم نتيجة إعفاء الرسوم الجمركية عليها.

وأوضح فخري الفقي، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة حتى لا تؤدي لمزيد من التضخم وتضمن عدم حدوث تضخم زائد خلال العام الحالي، متابعا: "أعتقد الحكومة ستبكر زيادات المرتبات والمعاشات هذا العام زي العام اللي فات واللي قبله، وهذه الضمانات يتم اتخاذها لحماية المواطن من الغلاء والتضخم خلال سنة 2024 و2025".