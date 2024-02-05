اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني الى ان "الطريقة الأخرى عوض الحوار الذي يدعو اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري هي تطبيق الديمقراطية وفق ما ينص عليه الدستور اي التوجه الى مجلس النواب، كما ان جواب بري امام كل من زاره ان المرشح هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لذا لماذا يسعون الى "تمثيلية" على الناس؟".
واكد حاصباني في تصريح تلفزيوني، بان "التشاور او النقاش لا يكون بديلاً عن الجلسة العامة، ولو كان هناك نية جدية لإنتخاب رئيس للجمهورية لا يتم الدعوة الى حوار 7 ايام او حتى الاستعاضة عنه بالطلب منا المشاركة بـ "صورة" جامعة فقط، ومن هو جدي بالدعوة الى حوار عليه التخلي عن التصلب عبر التمسك بشخص واحدٍ".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: لو كان هناك نية جدية لإنتخاب رئيس للجمهورية لا يتم الدعوة الى حوار 7 ايام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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