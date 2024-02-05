العدوان على غزة.. 127 شهيدا خلال 24 ساعة والهلال الأحمر يحذر من كارثة إنسانية في مستشفى الأمل

المنامة - ياسر ابراهيم - مع تجاوز الحرب على غزة شهرها الرابع، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، مخلّفاً وراءه عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وسط تخوفات من تفاقم الأزمة الإنسانية بفعل شحّ المواد الطبية والمساعدات الغذائية، فيما تستمر الاشتباكات العنيفة في محاور عدة.



وتواصل آليات الاحتلال العسكرية محاصرة مستشفى الأمل بخانيونس، جنوبيّ القطاع، من الجهات الأربع، وتمنع خروج أو دخول أي أحد إلى مباني المستشفى وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بما فيها حركة طواقم الإسعاف، في وقت حذّر فيه الهلال الأحمر من دخول مرضى الكلى في حالة الخطر جراء تعذّر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار ونقص الأوكسجين.



ووفق حصاد لحصيلة الحرب الإسرائيلية خلال فترة أربعة أشهر، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن الاحتلال ارتكب 2325 مجزرة بحق المدنيين، ما أدى إلى استشهاد 34 ألفاً و238 فلسطينياً، وصل منهم 27 ألفاً و238 إلى المستشفيات، فيما يظل الباقون في عداد المفقودين.



وأشار إلى أن من بين هؤلاء 12 ألف شهيد من الأطفال و 8190 من النساء. ويُضاف إلى هؤلاء 66 ألفاً و452 جريحاً، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 2600 فلسطيني، يوجد بينهم 99 من الكوادر الطبية و10 صحافيين.



14 مجزرة للاحتلال خلفت 127 شهيداً خلال 24 ساعة



قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 14 مجزرة، راح ضحيتها 127 شهيدًا و178 مصابًا، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 27,365 شهيدًا و66,630 مصابًا.



الهلال الأحمر: مؤشرات تنذر بكارثة إنسانية في مستشفى الأمل



قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المؤشرات الحالية تنذر بكارثة إنسانية في مستشفى الأمل المحاصر من قبل قوات الاحتلال منذ أسبوعين، بسبب نفاد مخزون الطعام للنازحين، ووصول المستهلكات الطبية والأدوية إلى "الرصيد الصفري".



وبحسب بيان للهلال، فإن كمية الوقود المتوفرة في مستشفى الأمل في خانيونس تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيله، مشيرًا إلى انعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة، كحليب وحفاظات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.



وأضاف: "لليوم الخامس على التوالي، تفشل جميع محاولات التنسيق لتأمين تحويل مرضى وجرحى من المستشفى لتلقي العلاج خارجه، إضافة إلى الفشل في تأمين الأكسجين الخاص بغرف العناية المركزة والعمليات، والفشل في تأمين الوقود اللازم لتشغيل المستشفى".



وأكد الهلال الأحمر في بيانه أن المستشفى لا يزال يتعرض لإطلاق نار كثيف وتمركز آليات الاحتلال في جميع اتجاهات المستشفى، مع مواصلة منع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية والنازحين من الدخول والخروج إلى المستشفى.

"أونروا" تحذر من محدودية الحصول على مياه نظيفة



حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، من أن "هناك إمكانية محدودة للغاية للحصول على مياه نظيفة والصرف الصحي في قطاع غزة، وسط القصف (الإسرائيلي) المستمر".



وأضافت الوكالة الأممية، في تدوينة نشرتها عبر منصة "إكس"، أن "الماء هو الحياة، فيما تعيش غزة بلا ماء"، موضحة، أن "الأزمة الإنسانية، التي تفاقمت بسبب محدودية عمليات تسليم المساعدات وتدمير البنية التحتية، تعرض آلاف الأشخاص الضعفاء لخطر الإصابة بالأمراض".​​​​​​​

المصدر: وكالات